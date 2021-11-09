Новые детские выплаты могут ввести в России

10:07, 09 ноября 2021, ПАИ

В России могут ввести новые детские выплаты, средства предложено выделять из собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом пишет RT со ссылкой на предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина.

«Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10 процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет», - говорится в письме, которое он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Россияне смогут воспользоваться средствами до своего совершеннолетия. Максим Петунин считает, что такая мера позволит стимулировать рождаемость в стране и повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.