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Общество

Срок подачи заявок на участие в форуме СОНКО Псковской области «Содействие» продлён до 15 ноября

Срок регистрации участников 9-го Форума социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» продлен до 15 ноября, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В программе предусмотрены тематическая и образовательная секции. Первая будет включать рассмотрение актуальных направлений деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, экообразование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культура.

В ходе работы образовательного блока участники форума смогут обсудить с ведущими экспертами такие вопросы, как СОНКО и формирование городской среды, а также ознакомиться с инструментарием деятельности общественных организаций. Речь, в частности, идет о финансовой грамотности, менеджменте, маркетинге, работе с кадрами, социальной журналистике и т. д.

Одним из нововведений форума станет возможность подготовки презентационной площадки НКО за счет организаторов. Отметим, что срок подачи заявок на их организацию также продлен до 15 ноября. Для этого необходимо после регистрации на форуме подготовить макет пресс-вола, содержащий наименование организации, реализуемые проекты, контактную информацию, логотип. Затем макет и его описание следует загрузить на гугл-диск по ссылке https://clck.ru/XqvAY.

Получить справочную информацию можно на официальных страницах социальных сетей форума «ВКонтакте» и Instagram.

В настоящее время порядка 100 СОНКО региона уже планируют выступить на мероприятии. Напомним, форум будет посвящен созданию в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества.

Организаторами форума являются Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

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