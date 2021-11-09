Стали известны номинации детского фестиваля «Кукарача» в Пскове

10:28, 09 ноября 2021, ПАИ

До 28 ноября продолжается приём заявок на ежегодный фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Подать заявку на участие в конкурсе можно в следующих номинациях:

Голос: участниками в данной номинации могут стать сольные исполнители в двух направлениях: «эстрадный вокал» и «народное творчество».

Хореография: номинация предусматривает участие творческих коллективов. В ней предусмотрено два направления: «народный танец» и «современный танец».

Художественное слово: номинация предполагает прочтение участником авторского произведения или произведения другого автора – стихотворения, прозы, сказа.

Живопись: не меньше 80% работы должно быть написано акварельными красками. Также автор может использовать карандаш, гуашь, акрил и другие материалы. Размер картины не должен превышать одного листа А4.

Фотоискусство: номинация будет реализована в формате «Фотокросса», в ней смогут принять участие команды, в состав которых войдёт от 2 до 5 человек. Так, 8 ноября участники получают задания и на их выполнение у них будет пять дней.

Блогинг: участникам в данной номинации необходимо подготовить видеосюжет об учреждении, от которого они принимают участие в фестивале. Так, участник может рассказать про историю своего учреждения, взять интервью у воспитателей и других воспитанников, рассказать про распорядок дня, обычаи и другое.

Handmade: ребята, которые увлекаются вышивкой и шитьём, лепкой, оригами, декупажем и другими видами творчества, могут подать заявку на участие в данной номинации. К заявке нужно прикрепить фотографию своей работы. Творческие работы участников должны соответствовать тематике «Новогодняя фантазия».

«Оригинальный жанр – а вам слабо?»: в том случае, если творческое увлечение участника не подходит ни под одну из вышеперечисленных номинаций, можно подать заявку на участие в данной номинации.

Уточняется, что в этом году фестиваль пройдёт в онлайн-формате. Все творческие номера и работы должны соответствовать тематике «Зимние приключения» - отражать зимнее время года, новогодние и рождественские праздники.

Для участия заполненную заявку нужно присылать на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме «Кукарача». К заявке должно прилагаться видео выступления участника или фотографии конкурсных работ (исключение – при регистрации на номинацию «Фотоискусство» необходима лишь заполненная заявка).

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.