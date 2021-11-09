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Экономика

Для реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье ищут нового подрядчика

 

Для реконструкции автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье ищут нового подрядчика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «РосТендер».

Участок данной автомобильной дороги в Печорском районе реконструируют в рамках крупного инфраструктурного проекта. Подрядчика, который займется восстановлением транспортно-эксплуатационного состояния автодороги, определят по итогам открытого конкурса. Заказчиком выступает «Управление автомобильных дорог Псковской области». Работы пройдут на участке км 16+400 – км 28+882. Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 188 млн рублей.

Рабочим предстоит изменить границы полосы отвода, заменить конструктивные элементы и дорожные сооружения автодороги. После реконструкции изменится ширина земляного полотна – она будет 10 м, ширина проезжей части – 6 м. Ширина тротуаров будет составлять 1,5 м. Ожидается, что работы завершатся в конце августа 2022 года.

Реконструкция пройдет в рамках основного мероприятия крупного инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» / «ДОСТУП МСП» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014–2020 годов.

Напомним, предыдущий контракт по реконструкции автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье с 22-го км по 28-й км был расторгнут в одностороннем порядке – в связи с неравномерностью выполнения работ передвижение по участку стало затруднено.

Программа «Россия – Эстония» на период 20142020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.

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