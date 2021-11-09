Началось голосование за опочецкого динозавра на конкурсе арт-объектов

10:40, 09 ноября 2021, ПАИ

Стартовал пятый раунд конкурса арт-объектов «Туту Арт», в котором принимает участие динозавр, выполненный из автозапчастей сварщиком-любителем Романом Кирилловым из Опочки, пишет «АиФ-Псков».

Трёхметрового тираннозавра мастер сделал почти за месяц. Помимо динозавров, мастер сделал также Терминатора и рыцарские доспехи.

В пятом туре конкурса за победу также борются парусная лодка «Конек» из Мурманской области, остановка «Возвращайся домой» из села Пежма Архангельской области, подлодка «Кит» из Санкт-Петербурга, паровоз на даче из посёлка Ульяновка Ленинградской области, «Крошки-хомлины» из Калининграда, замок на Валдае из города Валдай Новгородской области и «Зайцы-антивандалы» из Республики Карелии.

Голосование будет проходить с 9 по 15 ноября на странице конкурса.

Отметим, что в конкурсе представлено по одному объекту из всех регионов страны. По территориальному признаку все участники разбиты на 10 раундов голосования. В финал выйдут 10 объектов — победители каждого из туров. Главный народный арт-объект России определят 24 января 2022 года.