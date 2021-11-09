Более 227 млн человек в мире вылечились от COVID-19

10:40, 09 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 9 ноября в мире зарегистрировано 251 118 520 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 072 233 человека. Количество выздоровевших – 227 363 812.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 453 950. В этой стране от коронавируса умерло 776 311 человек, выздоровело – 37 496 364.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 834 495 человек, 7 587 560 пациентов выздоровело, 248 004 – умерло.