Около миллиона рублей лишили мошенники жителей Пскова, Великих Лук и Порхова

11:01, 09 ноября 2021, ПАИ

За последние дни в Пскове, Великих Луках и Порхове несколько местных жителей стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Граждане поддались на уловки неизвестных злоумышленников, большинство из которых представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов, и лишились в общей сложности около миллиона рублей.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел, пояснили в ведомстве.