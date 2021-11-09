Около миллиона рублей лишили мошенники жителей Пскова, Великих Лук и Порхова
За последние дни в Пскове, Великих Луках и Порхове несколько местных жителей стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Граждане поддались на уловки неизвестных злоумышленников, большинство из которых представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов, и лишились в общей сложности около миллиона рублей.
Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел, пояснили в ведомстве.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
09 ноября 2021
Станислав Стармолотов: Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье отремонтируют в ближайшие три-четыре года