Дельта-штамм COVID-19 может ускользать от антител

11:21, 09 ноября 2021, ПАИ

Дельта-штамм коронавируса может ускользать от нейтрализующих антител, тем самым вызывая более тяжёлое течение заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова.

По его словам, дельта-штамм COVID-19 сильно отличается от базового штамма, с которого начиналась пандемия. Дельта-штамм коронавируса быстрее передаётся от человека к человеку и обладает свойством ускользать от нейтрализующего действия антител, уточнил специалист.

Также эксперт подчеркнул, что дельта-штамм COVID-19 обладает большей патогенностью, а значит, способен вызывать более тяжёлый случай заболевания.