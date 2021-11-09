Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семь нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю

Семь нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 1 по 7 ноября сотрудники ведомства провели 32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в ходе которых было выявлено семь административных правонарушений, изъято две единицы оружия.

Псковичам напоминают, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии ЛРР можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

09 ноября 2021

Псковичам с медотводом и ПЦР-тестом разрешили посещать читальные залы госархива
09 ноября 2021

Три недели остаётся у псковичей на уплату имущественных налогов за 2020 год

09 ноября 2021

Снежный покров не прогнозируется в Псковской области ближайшие 10 дней
09 ноября 2021

Псковская область находится на гребне циклона
09 ноября 2021

В Кремле ответили на вопрос о возможном ужесточении ковид-ограничений
09 ноября 2021

Станислав Стармолотов: Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье отремонтируют в ближайшие три-четыре года
09 ноября 2021

Станислав Стармолотов: «Псковпассажиравтотранс» живёт и будет дальше жить
09 ноября 2021

29 квартир приобрели для псковских врачей и фельдшеров в этом году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...