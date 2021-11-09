Отпевание врача противотуберкулезного диспансера Александра Васильева состоится в Пскове 10 ноября

11:31, 09 ноября 2021, ПАИ

10 ноября в 13:00 в Пскове в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу (улица Некрасова, 33) состоится отпевание заслуженного врача Российской Федерации, кандидата медицинских наук, врача-хирурга ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» Александра Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в медицинском учреждении.

Александр Васильев скончался на 75-м году жизни 8 ноября. Он работал в различных медицинских организациях Псковской области более 49 лет. 18 лет он являлся сотрудником комитета по здравоохранению Псковской области, с 2012 года трудился в ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» в должности врача-хирурга.