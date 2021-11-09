Денис Иванов назвал благоустройство парка у реки Милевки главной задачей в округе №15

11:53, 09 ноября 2021, ПАИ

Благоустройство парка у реки Милевки, расположенного на территории избирательного округа №15, считает главной задачей депутат Псковской городской Думы по данному округу Денис Иванов, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Сейчас мы только запускаем этот процесс, но я надеюсь, что он будет благополучно завершен. Сейчас парк находится в удручающем состоянии, а хотелось бы сделать из него комфортное место и для спортивных занятий, и для семейного отдыха. Ведь парк находится в густонаселенном районе, в котором проживает много молодежи, семей с детьми. Хотелось бы, чтобы у них в шаговой доступности появилось такое место притяжения», - отметил депутат.