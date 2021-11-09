Более 39 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:55, 09 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 ноября в стране зафиксировано 1 211 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 32 036 человек.

Всего по состоянию на 9 ноября в России выявлено 8 873 655 случаев заболевания коронавирусом, 7 619 596 человек выздоровело, 249 215 – умерло.