Более 39 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
8 ноября в стране зафиксировано 1 211 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 32 036 человек.
Всего по состоянию на 9 ноября в России выявлено 8 873 655 случаев заболевания коронавирусом, 7 619 596 человек выздоровело, 249 215 – умерло.
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