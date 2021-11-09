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Фальшивые деньги обнаружены в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 ноября в великолукском финансовом учреждении была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. По имеющимся данным, она поступила в выручке с АЗС в Невеле. А 5 ноября в этом же банке выявили еще одну банкноту достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки, которая была доставлена с выручкой из магазина в Великолукском районе. По данным фактам проводятся проверки.

В Пскове 8 ноября в финансовом учреждении найдена поддельная тысячерублевая купюра. А в магазине по улице Коммунальной в тот же день обнаружена фальшивка достоинством две тысячи рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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