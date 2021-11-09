Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

12:08, 09 ноября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 1 211 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 32 036 человек.

Всего на 9 ноября в России выявлено 8 873 655 случаев заражения коронавирусом, 7 619 596 пациентов выздоровело, 249 215 человек умерло.