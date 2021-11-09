85% средств нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» освоено в Псковской области в 2021 году

12:18, 09 ноября 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области освоено 85% средств из 3 млрд рублей, выделенных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом заявил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 ноября.

Станислав Стармолотов пояснил, что в этой сумме также есть средства и из федерального бюджета.

По его словам, автодороги Неелово – Кудина Гора и Псков – Писковичи – Муровицы уже отремонтированы, так же как и дорога к реке Кебь, и мост через нее.