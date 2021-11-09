85% средств нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» освоено в Псковской области в 2021 году
В 2021 году в Псковской области освоено 85% средств из 3 млрд рублей, выделенных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом заявил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 ноября.
Станислав Стармолотов пояснил, что в этой сумме также есть средства и из федерального бюджета.
По его словам, автодороги Неелово – Кудина Гора и Псков – Писковичи – Муровицы уже отремонтированы, так же как и дорога к реке Кебь, и мост через нее.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
09 ноября 2021
Станислав Стармолотов: Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье отремонтируют в ближайшие три-четыре года