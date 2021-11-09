29 квартир приобрели для псковских врачей и фельдшеров в этом году

12:21, 09 ноября 2021, ПАИ

В 2021 году для врачей, работающих в больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и других профильных организациях, было приобретено 29 квартир. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жилье закуплено в Пскове, Великих Луках, Опочецком, Гдовском районах и других муниципальных образованиях.

В настоящее время в регионе продолжается усиленная работа по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения региона. Одной из действенных и востребованных мер, принятых в этом направлении, является предоставление специалистам жилья, отметили в комитете по здравоохранению области.

Как отметили в комитете по здравоохранению области, квартиры закреплены в основном за работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь. Например, в Опочке одна из служебных квартир предоставлена участковым врачам-терапевтам — сестрам Яне и Виктории Гришмановским, которые в 2020 году окончили Новгородский государственный университет имени Я. Мудрого. Кроме того, несколько единиц жилплощади переданы Псковской областной инфекционной больнице для врачей, лечащих пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, помимо предоставления служебного жилья в Псковской области действует комплекс других мер поддержки медицинских специалистов. Речь идет о компенсации коммерческого найма жилья — этой услугой ежемесячно пользуются 65 врачей и 8 фельдшеров, а также программе «Льготная ипотека» — в 2020 году выплату получили 9 врачей, в 2021 году планируется предоставление выплат 10 специалистам. Кроме того, некоторые работники сферы здравоохранения региона могут рассчитывать на выплату «подъемных», ежеквартальные доплаты врачам и фельдшерам участковой службы, а также принять участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», подразумевающих субсидию до 1,5 млн рублей и до 750 тысяч рублей соответственно.