Филиал фонда «Защитники Отечества» провёл адаптацию квартиры для ветерана СВО

Филиал фонда «Защитники Отечества» провёл адаптацию квартиры для ветерана СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

  • Помощь в адаптации квартиры
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»
23-летнему ветерану СВО Ивану Алексееву помогли оформить и получить положенные выплаты, в том числе на один миллион рублей. Также он прошёл реабилитацию после пулевого ранения в позвоночник в центре Социального фонда РФ в Подмосковье и получил адаптированную квартиру.

Иван Алексеев с супругой рассмотрели предложенный каталог и выбрали те предметы мебели и интерьера, которые помогут облегчить бытовые условия. В квартире ветерану за счёт средств фонда установили новый кухонный гарнитур, кухонную мебель, специализированную ванну, жалюзи с пультом управления, межкомнатные двери, прикроватный столик, предоставили робот-пылесос, а также приняли заявку на выдачу комплектов адаптивной одежды.

В настоящее время с ветераном СВО работает социальный координатор филиала фонда по вопросу обучения и дальнейшего трудоустройства.

