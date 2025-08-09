Около 150 пловцов собрали турнир на открытой воде Swimcup в Пскове

11:35, 09 августа 2025, ПАИ

Около 150 пловцов собрали соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup, которые в четвёртый раз проходят в Пскове. Турнир приурочен к празднованию Дня физкультурника. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



На набережной Великой собрались спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Великих Лук, Архангельска, Мурманска, Выборга, Саратова и других городов России. Соревнования включают заплывы на дистанции «Лайт», «Классик» и «Ультра».

Старт заплывов – у стен Псковского кремля, рядом с Троицким собором, а финиш – на городском пляже вблизи Мирожского монастыря. Дистанции 2500 и 5000 метров участники сначала прошли по течению до разворотных буев, затем против течения к финишу, а 1700 метров – полностью против течения.

Этот турнир стал третьим по счёту мероприятием в программе празднования Дня физкультурника в Пскове. Напомним, что одним из основных и уникальных событий будет мультиспортивный фестиваль, который начнётся в 13:30 в Финском парке.

