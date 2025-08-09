Турнир по пляжному волейболу в экспериментальном формате проходит в Пскове

11:59, 09 августа 2025, ПАИ

Турнир по пляжному волейболу в формате «Король пляжа» и микст проходит на городском пляже в Пскове. Соревнования приурочены ко Дню физкультурника, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Всего в турнирах примет участие около 100 спортсменов. На данный момент на пляже играют 13 пар в смешанном разряде. В формате «Король пляжа» команды не сформированы изначально. Все желающие участники поделились на коллективы путём жеребьёвки.

Игры продлятся до 17:00. Этот турнир – четвёртое мероприятие в псковской программе празднования Дня физкультурника.

Ранее стартовали состязания по плаванию на открытой воде Swimcup с участием около 150 спортсменов.

