Турнир по пляжному волейболу в экспериментальном формате проходит в Пскове
Турнир по пляжному волейболу в формате «Король пляжа» и микст проходит на городском пляже в Пскове. Соревнования приурочены ко Дню физкультурника, сообщает корреспондент ПАИ.
Всего в турнирах примет участие около 100 спортсменов. На данный момент на пляже играют 13 пар в смешанном разряде. В формате «Король пляжа» команды не сформированы изначально. Все желающие участники поделились на коллективы путём жеребьёвки.
Игры продлятся до 17:00. Этот турнир – четвёртое мероприятие в псковской программе празднования Дня физкультурника.
Ранее стартовали состязания по плаванию на открытой воде Swimcup с участием около 150 спортсменов.
