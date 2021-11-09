Станислав Стармолотов: «Псковпассажиравтотранс» живёт и будет дальше жить

12:28, 09 ноября 2021, ПАИ

«Псковпассажиравтотранс» живёт и будет дальше жить. Об этом заявил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 ноября.

Он отметил, что предприятие планируется дальше развивать. Сейчас там произошла смена кадров, будет продолжаться плановая работа. Станислав Стармолотов выразил надежду, что у всех сотрудников будет своевременная зарплата, а в область продолжат поступать новые автобусы.

Он подчеркнул, что в настоящее время тратится много средств из бюджета на субсидирование «Псковпассажиравтотранса». Деньги предприятию, в частности, выделяются на заработные платы сотрудникам.

Станислав Стармолотов обратил внимание, что происходит общий рост цен на топливо, на запчасти, что не может не сказываться на экономике предприятия. «В этих условиях мы поддерживаем автопарка субсидиями из областного бюджета», - сказал он.