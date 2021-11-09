В Псковской области стало больше рейдов по соблюдению антиковидных ограничений

12:40, 09 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области увеличилось количество рейдов в автобусах, такси, в «Ласточке» и при осуществлении авиаперевозок. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 ноября.

Он уточнил, что увеличение числа проверок соблюдения действующих ограничений и, как следствие, количества составленных протоколов связано с всплеском заболеваемости коронавирусом.

«Псковичи отнеслись с пониманием, к концу выходных протоколов стало меньше, но рейды не отменяем», - уточнил Станислав Стармолотов.