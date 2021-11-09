Песков: Надеемся, что ситуация на польско-белорусской границе не станет угрозой для России

13:03, 09 ноября 2021, ПАИ

В Кремле надеются, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе не станет угрозой национальной безопасности России, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул также, что Москва наблюдает очень ответственную работу со стороны белорусских специалистов.

8 ноября стало известно, что группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и пыталась прорваться через ограждение. Правительство Польши заявило, что их около трех-четырех тысяч человек. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики.

9 ноября в польской Погранслужбе сообщили о 309 попытках незаконного проникновения на территорию страны.