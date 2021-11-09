Псковская область находится на гребне циклона

13:20, 09 ноября 2021, ПАИ

В ближайшие дни в Псковской области будет тепло, сыро и пасмурно. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова Псковскому агентству информации.

Она отметила, что 9 ноября регион находится в тыловой части циклона, в области повышенного давления — это так называемый «гребень», который обусловил солнечную погоду.

«Сегодня ночью мы заходим в теплый сектор циклона. Будет приближаться теплый фронт с осадками, они начнутся в виде снега, затем перейдут в мокрый снег, затем в дождь. Погода завтра будет некомфортная, возможно усиление ветра юго-западного направления до умеренного», - рассказала Тала Нещадимова. По её словам, в ближайшие 2-3 дня в регионе ожидаются температуры от 0 до +7 градусов и осадки.

Первый снег выпал в Пскове 8 ноября. Фоторепортаж смотрите здесь.