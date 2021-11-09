Три недели остаётся у псковичей на уплату имущественных налогов за 2020 год

13:26, 09 ноября 2021, ПАИ

Три недели остаётся у жителей Псковской области на уплату имущественных налогов за 2020 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФНС России.

В Псковской области уже закончилась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2020 год. Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, необходимо уплатить исчисленные налоги в срок до 1 декабря 2021 года.

Отметим, что промостраница «Налоговые уведомления 2021 года», размещенная на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ, поможет гражданам получить ответы на наиболее частые вопросы, которые касаются оплаты имущественных налогов за 2020 год.

На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло или в уведомлении указана некорректная информация, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том, где можно узнать о налоговых ставках и льготах (в том числе и для многодетных семей), указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться, а также о применении налогового вычета по земельному налогу.

Уплатить налоги граждане могут в МФЦ, онлайн из «Личного кабинета» либо при помощи сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Единый налоговый платёж» (ЕНП) с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или «Почты России».