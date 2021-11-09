Инфекционист Владимир Чуланов: Вакцинация может эффективно защитить даже от дельта-штамма

13:35, 09 ноября 2021, ПАИ

Вакцинация и ревакцинация эффективно защищают организм даже от агрессивного дельта-штамма COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, пишет РИА Новости.

«Вакцинация и повторная вакцинация через полгода способны эффективно защитить организм даже от агрессивного дельта-штамма коронавируса. Важно проходить повторную вакцинацию через 6 месяцев после первичной вакцинации или перенесенного заболевания», - сказал Чуланов.

Ранее сообщалось, что дельта-штамм способен вызывать более тяжёлое течение болезни и ускользать от нейтрализующих антител.