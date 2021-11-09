Авиарейсы из Пскова в Сочи, Анапу, Симферополь и Минводы будут субсидироваться в 2022 году

13:35, 09 ноября 2021, ПАИ

Авиарейсы из Пскова в Сочи, Анапу, Симферополь и Минеральные Воды попали в список субсидируемых на 2022 год, пишет «Псковская правда» со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

Авиакомпания «Сибирь» будет осуществлять перелёты по маршруту Псков – Анапа. Рейсы запланированы с 1 мая по 30 сентября.

«Азимут» будет осуществлять перевозки из Пскова в Минеральные Воды, Анапу и Симферополь. Авиарейсы из Минеральных Вод и Сочи в Псков, а также из Пскова в Симферополь будут субсидироваться с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

По программе субсидирования региональных воздушных перевозок на следующий год из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей. Это на 21% больше, чем было выделено в текущем году. Всего будут субсидироваться 372 маршрута, в этом году их на 40% меньше.