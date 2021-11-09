Псковичам с медотводом и ПЦР-тестом разрешили посещать читальные залы госархива
В Instagram-аккаунте Государственного архива Псковской области сообщили об изменении правил посещения читальных залов.
С 9 ноября посетить залы можно будет при наличии одного из документов:
документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса;
документ, содержащий сведения о перенесенном COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения читальных залов;
документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, а также ПЦР-тест (взятый не ранее чем за три календарных дня до дня посещения читальных залов).
В госархиве также напомнили о важности предварительной записи для работы в читальных залах.
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