Псковичам с медотводом и ПЦР-тестом разрешили посещать читальные залы госархива

13:46, 09 ноября 2021, ПАИ

В Instagram-аккаунте Государственного архива Псковской области сообщили об изменении правил посещения читальных залов.

С 9 ноября посетить залы можно будет при наличии одного из документов:

документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса;

документ, содержащий сведения о перенесенном COVID-19 в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения читальных залов;

документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, а также ПЦР-тест (взятый не ранее чем за три календарных дня до дня посещения читальных залов).

В госархиве также напомнили о важности предварительной записи для работы в читальных залах.