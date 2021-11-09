До -6 градусов упадёт температура в Псковской области 10 ноября
10 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью на юго-востоке области преимущественно без осадков. Местами гололёд, на дорогах местами гололедица.
Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -6…-1, днём +2…+7 градусов. Атмосферное давление высокое.
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