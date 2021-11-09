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Общество

Спрос на вакцинные туры среди россиян в октябре вырос на 50%

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на вакцинные туры среди российских путешественников в период с октября по ноябрь 2021 года. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет Lenta.ru.

Специалисты заявили, что за последние 1,5 месяца они получили «шквал звонков» от агентов и клиентов с запросами на подобные путевки. «По сравнению с сентябрем, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в неделю», — рассказали в компании «Русский Экспресс».

Представители туроператора ПАКС сообщили, что интерес к поездкам за границу с целью вакцинации многократно увеличился. «В неделю нам уже приходит более сотни запросов», — уточнили они. По оценкам специалистов агентства BSI Group, рост спроса в октябре превысил 50 процентов.

Ранее россиянам предложили вакцинные туры в еще одну европейскую страну — Грецию. Минимальная цена четырехдневного тура составляет 68 тысяч рублей. В стоимость включен перелет, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, а также обзорная экскурсия.

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