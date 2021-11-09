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Культура

В Псковской области разрешили посещать театр при наличии медотвода и ПЦР-теста

В Псковской области разрешили посещать театр при наличии медотвода и ПЦР-теста. Соответствующие изменения внесены в противокоронавирусный указ губернатора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Уважаемые зрители! С 8 ноября посещение культурных мероприятий в Псковской области будет доступно при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса, документа о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, медицинского отвода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня», – отметили в пресс-службе театра.

Актуальную афишу можно посмотреть на сайте Псковского драмтеатра.

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