В Псковской области разрешили посещать театр при наличии медотвода и ПЦР-теста

14:50, 09 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области разрешили посещать театр при наличии медотвода и ПЦР-теста. Соответствующие изменения внесены в противокоронавирусный указ губернатора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Уважаемые зрители! С 8 ноября посещение культурных мероприятий в Псковской области будет доступно при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса, документа о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, медицинского отвода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня», – отметили в пресс-службе театра.

Актуальную афишу можно посмотреть на сайте Псковского драмтеатра.