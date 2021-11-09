Специалисты теплосетей заменят более 1,5 км труб на улице Коммунальной в Пскове

15:33, 09 ноября 2021, ПАИ

В рамках реализации проекта по ремонту и благоустройству на улице Коммунальной в Пскове специалисты теплосетей заменят более 1,5 километра труб и реконструируют порядка четырёх тепловых камер. Об этом сообщает городское муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» в своем Instagram-аккаунте.

По словам специалистов, работы будут продолжаться весь зимний период без единого отключения.

«Работы осуществляются строго по графику, и приступить мы к ним можем только тогда, когда условия для работы дорожных и строительных организаций попросту невозможны – а это возможно только в зимний период», - отметили в муниципальном предприятии.

Реализовывать проект Псковские теплосети будут своими силами, без привлечения сторонних организаций.