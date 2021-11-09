Специалисты теплосетей заменят более 1,5 км труб на улице Коммунальной в Пскове
В рамках реализации проекта по ремонту и благоустройству на улице Коммунальной в Пскове специалисты теплосетей заменят более 1,5 километра труб и реконструируют порядка четырёх тепловых камер. Об этом сообщает городское муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» в своем Instagram-аккаунте.
По словам специалистов, работы будут продолжаться весь зимний период без единого отключения.
«Работы осуществляются строго по графику, и приступить мы к ним можем только тогда, когда условия для работы дорожных и строительных организаций попросту невозможны – а это возможно только в зимний период», - отметили в муниципальном предприятии.
Реализовывать проект Псковские теплосети будут своими силами, без привлечения сторонних организаций.
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