Почти 80 млн доз вакцин от COVID-19 направили в регионы России

16:22, 09 ноября 2021, ПАИ

Почти 80 млн доз вакцин от коронавируса поставлено в регионы России, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регионы направлено почти 80 млн доз», – отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр заметил, что меры по борьбе с коронавирусом усилили по всей стране. В том числе это касается дезинфекции в общественных местах и транспорте.

«По поручению президента наращиваем тестирование граждан на COVID-19», – добавил Михаил Мишустин.