Почти 80 млн доз вакцин от COVID-19 направили в регионы России
Почти 80 млн доз вакцин от коронавируса поставлено в регионы России, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
«Продолжается вакцинация от коронавируса. Всего в регионы направлено почти 80 млн доз», – отметил Михаил Мишустин.
Премьер-министр заметил, что меры по борьбе с коронавирусом усилили по всей стране. В том числе это касается дезинфекции в общественных местах и транспорте.
«По поручению президента наращиваем тестирование граждан на COVID-19», – добавил Михаил Мишустин.
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