Минобрнауки: Вузы могут вводить QR-коды для посещения корпусов
Университеты в России могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», - говорится в комментарии министерства на соответствующий запрос.
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