Минобрнауки: Вузы могут вводить QR-коды для посещения корпусов

16:08, 09 ноября 2021, ПАИ

Университеты в России могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», - говорится в комментарии министерства на соответствующий запрос.