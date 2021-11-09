Госдума в первом чтении одобрила отмену обязательного техосмотра

16:10, 09 ноября 2021, ПАИ

9 ноября депутаты Госдумы РФ в первом чтении на пленарном заседании одобрили законопроект об отмене в России обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект коснётся только владельцев мотоциклов и частных автомобилей. Он предполагает, что проходить техосмотр нужно будет только при смене собственника автомобиля в случае, если машине более четырёх лет.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идёт примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится. В целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», – отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что 7 сентября партия «Единая Россия» выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.