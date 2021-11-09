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Культура

Правила русского языка планируется обновить

Правила русской орфографии и пунктуации планируется обновить. Как сообщает РИА Новости, соответствующий проект подготовило Минпросвещения.

Сейчас русский язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году. С того момента прошло более 60 лет, и, по словам авторов инициативы, за это время "появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано". Кроме того, выявлен ряд пропусков и неточностей, которые требуют уточнения и обновления.

Проект определяет полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации.

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