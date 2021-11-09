В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста

18:06, 09 ноября 2021, ПАИ

В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста и приурочили это к 83-годовщине «Хрустальной ночи», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского еврейского конгресса.

Полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в РФ Ронен Краус сообщил, что день установки памятника очень символичен, так как именно 9 ноября отмечается Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом.

«Здесь в этот день мы открываем мемориал в память о судьбах погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что были евреями», - комментирует Краус.

В Волгограде на территории сквера имени 8-го Марта захоронены 516 человек, большая часть из них — евреи, которых расстреляли на на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины.

Этот памятник жертвам Холокоста стал 88-м по счету, созданным в рамках проекта Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство». Всего в Волгоградской области еврейская община установила девять памятников жертвам Холокоста.

«Хрустальной ночью» называется еврейский погром, который прошел с 9 на 10 ноября 10938 года в городах Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области, во время которого были убиты 90 евреев и еще 30 тысяч были отправлены в концлагеря.