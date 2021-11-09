Ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.
Для вас мы узнали:
- в 2021 году в Псковской области освоено 85% средств из 3 млрд рублей, выделенных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- в ближайшие три-четыре года дорога Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе будет отремонтирована;
- авиакомпания «Скол» не будет обслуживать рейс Псков – Минск;
- от планов по запуску авиарейса Псков – Минск Псковская область не отказывается, работа продолжается;
- «Псковпассажиравтотранс» продолжает получать поддержку из бюджета региона, в частности, на выплату зарплат сотрудникам;
- продолжается работа по обновлению технического парка «Псковпассажиравтотранса». Работа по отладке автопредприятия продолжается на фоне общего роста цен на топливо и запчасти.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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