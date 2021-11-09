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Общество

Ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.

Для вас мы узнали:

  1. в 2021 году в Псковской области освоено 85% средств из 3 млрд рублей, выделенных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
  2. в ближайшие три-четыре года дорога Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе будет отремонтирована;
  3. авиакомпания «Скол» не будет обслуживать рейс Псков – Минск;
  4. от планов по запуску авиарейса Псков – Минск Псковская область не отказывается, работа продолжается;
  5. «Псковпассажиравтотранс» продолжает получать поддержку из бюджета региона, в частности, на выплату зарплат сотрудникам;
  6. продолжается работа по обновлению технического парка «Псковпассажиравтотранса». Работа по отладке автопредприятия продолжается на фоне общего роста цен на топливо и запчасти.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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