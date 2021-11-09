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Общество

Продававшего новогодние сувениры глухонемого молодого человека ищут в Пскове

Фото читателя kp.ru

В Пскове ищут глухонемого молодого человека, который продаёт прохожим новогодние сувениры, пишет «Комсомольская правда - Псков».

В редакцию обратился читатель, который рассказал, что встретил парня у рынка «Нива».

«Ко мне подошел высокий парень славянской внешности, на вид ему немногим больше 20 лет. Он дал мне магнитик, я думал, просто акция какая-то, но потом он протянул мне бумажку. Там было написано, что он глухонемой и не имеет средств к существованию. И указана цена за магнитик – 100 рублей, а на обратной стороне номер карты, куда перевести деньги», – рассказал читатель.

Мобильный банк распознал владельца карты именем Владимир Анатольевич С. Пскович заплатил за сувенир, но позже подумал, что молодой человек мог оказаться мошенником.

В Псковском социально-реабилитационном предприятии Всероссийского общества глухих отметили, что среди подопечных таких молодых людей нет.

«Вполне возможно, что это мошенничество, но не могу сказать точно. Все глухие в Пскове знают о нас, и у нас на комбинате состоит 50 человек, все общаются с друг другом. Большинство - женщины за 50, но есть и молодые люди, они работают грузчиками на хлебокомбинате. И, знаете, все получают зарплату, и я не слышала, чтобы у нас кто-либо находился в таком финансовом состоянии», - отметили на предприятии.

Редакция «Комсомольская правда - Псков» просит псковичей помочь в поиске молодого человека. Для людей с ограниченными возможностями в регионе существуют способы поддержки, а также рабочие места с официальным заработком.

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