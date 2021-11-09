Бело-лунные секции светофоров установят на трёх перекрёстках в Пскове

17:21, 09 ноября 2021, ПАИ

Администрация Пскова заказала установку бело-лунных сигналов светофора на трёх перекрёстках улиц Коммунальной и Рокоссовского; Коммунальной и Западной; Рижского проспекта и Западной.

Соответствующий контракт появился на госзакупках. Его начальная цена 1 млн 002 тысячи 925,20 рубля. Сроки выполнения работ - с даты заключения контракта по 25 декабря 2021 года.

Бело-лунные секции светофоров напоминают водителям, что при повороте направо следует уступить дорогу пешеходам.