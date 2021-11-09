Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В Псковской области доля сельского хозяйства в ВРП за 10 лет выросла до 11,5%

В Псковской области доля сельского хозяйства во внутреннем региональном продукте за последние 10 лет выросла до 11,5%. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев «Псковской правде».

Он напомнил, что пять псковских фирм по итогам 2020 года попали в топ-250 компаний Северо-Западного федерального округа. Три из них относятся к отрасли «АПХ и пищевая промышленность» и входят в один холдинг. Это Великолукский мясокомбинат (73-е место в топ-250, рост на 7 пунктов по сравнению с 2019 годом), Великолукский свиноводческий комплекс (104-е место, +28), Великолукский селекционно-генетический центр (194-е место, +36).

Еще две псковские компании, вошедшие в топ-250, «Псковвтормет» и «Псковнефтепродукт», заняли в рейтинге, соответственно, 146-е (-15 позиций по сравнению с 2019 годом) и 249-е место (-28).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

09 ноября 2021

Три недели остаётся у псковичей на уплату имущественных налогов за 2020 год

08 ноября 2021

В Пскове определили лучших школьников-программистов

08 ноября 2021

Международные резервы России обновили исторический максимум
08 ноября 2021

Огурцы и пшено подешевели, а мясо птицы и лимоны подорожали в Псковской области
07 ноября 2021

Россияне увеличили траты на бумажные книги

04 ноября 2021

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары достигли максимального уровня с июля 2011 года
02 ноября 2021

Задолженность по зарплате в России уменьшилась на 16% с начала года
30 октября 2021

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...