В Псковской области доля сельского хозяйства в ВРП за 10 лет выросла до 11,5%

17:34, 09 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области доля сельского хозяйства во внутреннем региональном продукте за последние 10 лет выросла до 11,5%. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев «Псковской правде».

Он напомнил, что пять псковских фирм по итогам 2020 года попали в топ-250 компаний Северо-Западного федерального округа. Три из них относятся к отрасли «АПХ и пищевая промышленность» и входят в один холдинг. Это Великолукский мясокомбинат (73-е место в топ-250, рост на 7 пунктов по сравнению с 2019 годом), Великолукский свиноводческий комплекс (104-е место, +28), Великолукский селекционно-генетический центр (194-е место, +36).

Еще две псковские компании, вошедшие в топ-250, «Псковвтормет» и «Псковнефтепродукт», заняли в рейтинге, соответственно, 146-е (-15 позиций по сравнению с 2019 годом) и 249-е место (-28).