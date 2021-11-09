В России могут ввести запись на свидания в тюрьмах через «Госуслуги»

17:37, 09 ноября 2021, ПАИ

Генпрокуратура РФ поддержала внедрение электронной записи через «Госуслуги» на свидания в СИЗО и колониях, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Антона Давыдова.

Такая система может появиться в 2023 году. С помощью новой услуги людям не придётся стоять по несколько часов в очередях. Как отметила сенатор Людмила Нарусова, разработка документа ведется с 2018 года, но до сих пор не завершена.

«Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале», - отметил Давыдов.