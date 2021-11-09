Видеоскульптура «Корень» французской художницы Анн-Софи Эмар представлена в галерее «Цех»

17:37, 09 ноября 2021, ПАИ

В театральной галерее «Цех» открылась выставка-инсталляция «Корень» французской художницы Анн-Софи Эмар. Представленная видеоскульптура – это мобильная библиотека памяти, состоящая из изображений, видеобарельефов на открытых книгах. В них – впечатления художницы, полученные в путешествиях по разным городам. В этом месяце произведение пополнится видеозарисовками из Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Мне захотелось создать такое произведение, которое я могла бы легко собрать в чемодан, чтобы увезти его туда, где мне захотелось его показать; такое произведение, которое бы питалось моими впечатлениями из путешествий, которые я могла бы потом показать в той точке, куда я приеду, – и впечатления, и само произведение, – говорит Анн-Софи Эмар. – Вызов, который бросает этот проект, в том, что он бесконечен. Он бесконечно обновляется. Псков – четвертый город в России, который мы посетили. Мы уже побывали в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Саратове, и каждый город дарил мне впечатления, которые были переработаны и добавлены в инсталляцию. И Псков уже отражён в этой выставке».

Название выставки на французском не совсем соответствует слову «корень». Название выставки на французском – «пень», «комель», то есть та часть дерева, которая остаётся после того, как его срубили. Но слово «корень», выбранное при переводе, интересно тем, что имеет в русском языке дополнительное значение, это в том числе наше происхождение, пояснили в театре.

С момента зарождения идеи проект «Корень» сопровождает куратор Габриэль Сушер. «Несколько лет назад Анн-Софи поделилась со мной своей идеей: Чтобы ее реализовать, нужно было отправиться в путешествие, поскольку этот проект функционирует за счет памяти, которая у нас остается каждый раз, когда мы перемещаемся из одного места в другое. В какой-то момент появилась идея привезти этот проект в Россию, что должно было послужить его развитию. Мы посетили здесь четыре города, и результат уже отражен в инсталляции», - отметил куратор проекта.

Цифровая инсталляция Анн-Софи Эмар располагает к созерцанию и погружает зрителей в медитативное состояние, транслируя эмоции и впечатления создателя или возрождая в памяти человека собственные образы. «Это не документальный фильм, это личные записки, как будто бы я вела свой дневник по ходу путешествия. Но записи я делаю в виде изображений. Я надеюсь, что те изображения, которые мне удалось найти и запечатлеть в этом городе, окажутся соразмерны тем впечатлениям, которые я сама лично здесь получила», – поделилась художница.

Видеоскульптура «Корень» была создана в 2016 году в Гонконге и на шотландском острове Папа-Уэстрей в рамках резиденции Papay Gyro Nights. С 2017 года является трасформирующейся инсталляцией. В каждом городе и на каждой новой выставке в нее добавляются новые изображения – в том числе российских городов, которые посетили художница и куратор Габриэль Сушер благодаря проекту Французского института, – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Псков.

Выставка продлится с 8 по 21 ноября. Галерея «Цех» работает ежедневно с 16 до 19 часов. Вход для посетителей свободный.