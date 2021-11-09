За 8 месяцев в Псковской области произвели сельхозпродукции на 31,8 млрд

17:39, 09 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области объем продукции сельского хозяйства в январе - августе 2021 года, по предварительным данным, составил 31,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев «Псковской правде».

Он отметил, что индекс производства к соответствующему периоду предыдущего года равен 104,3% (по России – 96,6%). При этом в сельскохозяйственных организациях производство продукции выросло на 6%.

В хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 2%, произведено 263,6 тысячи тонн. Производство молока выросло на 1,7% и составило 154,5 тысячи тонн, производство яиц - на 2% (66,3 миллиона штук).

Андрей Михеев добавил, что в 2021 году выросли качественные показатели уровня сельскохозяйственного производства: увеличивается процент породистого скота, растет продуктивность.