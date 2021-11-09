В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет
В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Постановление главного федерального врача по городу опубликовано на сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
В документе также идет речь о необходимости вакцинации учащихся профессиональных образовательных учреждений и вузов старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений данных организаций.
Что касается людей с хроническими заболеваниями, привиться нужно будет гражданам с заболеваниями бронхо-лёгочной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной (сахарным диабетом, ожирением).
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