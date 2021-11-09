Более одного миллиона рублей обещают власти за информацию о проникновении коронавируса в китайский город

18:41, 09 ноября 2021, ПАИ

Администрация китайского города Хэйхэ, расположенного на границе с Россией объявила награду в 100 000 юаней (более 1 миллиона рублей) за информацию о том, как коронавирус проник в город, с 28 октября находящийся под локдауном, пишут «Ведомости».

Из-за недавней вспышки заболеваемости, администрация города объявила «народную войну» и призвала горожан сообщить информацию о проникновении заболевания. Граждане, скрывшие или отказавшиеся раскрыть такие сведения, подлежат «жесткому наказанию». Те, кто совершили незначительные нарушения и явились с повинной, могут рассчитывать на помилование, объявили в городской администрации.

Также уточняется, что жители города должны оперативно докладывать о всех нарушениях противоэпидемического режима, в том числе о случаях незаконного пересечения границы, контрабанды, незаконной охоты и трансграничной рыбной ловли.

Город Хэйхэ находиться напротив столицы Амурской области — Благовещенска. 28 октября в городе был объявлен локдаун после того, как там был выявлен один случай заражения COVID-19. В городе введен строгий контроль за перемещением транспорта, движение всех автобусов и такси приостановлено, закрыты развлекательные заведения, сауны, массажные салоны и интернет-кафе. Всего с 27 октября в городе было зарегистрировано более 200 случаев заражения.