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Общество

Более одного миллиона рублей обещают власти за информацию о проникновении коронавируса в китайский город

Администрация китайского города Хэйхэ, расположенного на границе с Россией объявила награду в 100 000 юаней (более 1 миллиона рублей) за информацию о том, как коронавирус проник в город, с 28 октября находящийся под локдауном, пишут «Ведомости».

Из-за недавней вспышки заболеваемости, администрация города объявила «народную войну» и призвала горожан сообщить информацию о проникновении заболевания.  Граждане, скрывшие или отказавшиеся раскрыть такие сведения, подлежат «жесткому наказанию». Те, кто совершили незначительные нарушения и явились с повинной, могут рассчитывать на помилование, объявили в городской администрации.

Также уточняется, что жители города должны оперативно докладывать о всех нарушениях противоэпидемического режима, в том числе о случаях незаконного пересечения границы, контрабанды, незаконной охоты и трансграничной рыбной ловли. 

Город Хэйхэ находиться напротив столицы Амурской области — Благовещенска. 28 октября в городе был объявлен локдаун после того, как там был выявлен один случай заражения COVID-19. В городе введен строгий контроль за перемещением транспорта, движение всех автобусов и такси приостановлено, закрыты развлекательные заведения, сауны, массажные салоны и интернет-кафе. Всего с 27 октября в городе было зарегистрировано более 200 случаев заражения.

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