За две недели в России израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин от COVID-19

20:03, 09 ноября 2021, ПАИ

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что за последние две недели израсходовано более семи миллионов комплектов вакцин, пишет РИА Новости.

В России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 62 млн человек. По словам Мурашко, в период нерабочих дней сохранялись хорошие темпы вакцинации, было привито 3,7 млн человек и технических препятствий на пути получения вакцин от коронавируса нет, работают более 90 тысяч пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады.