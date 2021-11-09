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Общество

За две недели в России израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин от COVID-19

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что за последние две недели израсходовано более семи миллионов комплектов вакцин, пишет РИА Новости.

В России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 62 млн человек. По словам Мурашко, в период нерабочих дней сохранялись хорошие темпы вакцинации, было привито 3,7 млн человек и технических препятствий на пути получения вакцин от коронавируса нет, работают более 90 тысяч пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады.

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