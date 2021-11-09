Михаил Ведерников провел рабочее совещание с Минсельхозом и Россельхознадзором по мерам ликвидации АЧС в регионе

20:58, 09 ноября 2021, ПАИ

9 ноября губернатор региона Михаил Ведерников провел рабочее совещание с представителями Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора для анализа и выработки мер по стабилизации эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Псковской области, сообщили в пресс-службе Администрации Псковской области.

Глава региона поблагодарил коллег из Минсельхоза и Россельхознадзора за всестороннюю поддержку области в борьбе с АЧС и проинформировал о текущей эпидситуации. В настоящее время проведены практически все необходимые карантинные мероприятия, в том числе завершается работа и на двух свиноводческих предприятиях в Порховском и Островском районах, где ранее был выявлен опасный вирус. В Порховском районе готовятся к снятию карантина.

«Меры по предупреждению АЧС усилены на всех крупных свиноводческих комплексах Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также проводится работа по сокращению численности дикого кабана, который является переносчиком заболевания. Глава региона сообщил, что в целом плотность популяции приведена к необходимым показателям.

Но не смотря на это, еще остаются муниципалитеты, где численность кабана приближается к максимуму от допустимой нормы. Учитывая, что в этих районах расположены свиноводческие комплексы, губернатор поручил до 18 ноября сократить численность диких животных на этих территориях в два раза. Кроме того, в 12 районах будут созданы буферные зоны вокруг свиноводческих производств.

Отдельно участники совещания рассмотрели различные аспекты, связанные с возможным фактом сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий области. Ведется ветеринарное расследование, подано заявление в правоохранительные органы. В числе возможных причин обнаружения вируса – подмен документов реализатором продукции. Как выяснилось, в подобной ситуации оказались производители не только Псковской области, но и других субъектов РФ.