За 99 рублей россияне смогут увидеть эксклюзивный контент в Instagram

21:46, 09 ноября 2021, ПАИ

Популярная социальная сеть Instagram внедрит платные подписки, которые позволят пользователям просматривать эксклюзивный контент блогеров. Отмечается, что для пользователей России стоимость составит 99 рублей, сообщает ТАСС.

В сетевом магазине AppStore появились новые данные на странице приложения в разделе «Встроенные покупки», но сама функция в приложении еще не появилась. Соответствующий раздел обновился в начале ноября и в американском AppStore. В США стоимость услуги будет составлять от 0,99 до 4,99 доллара. Однако не уточняется, что будут включать в себя разные варианты подписок.