Студентки РУДН получили диплом победителя за проект меморила в память о жертвах Моглинского лагеря

22:33, 09 ноября 2021, ПАИ

Студентки Инженерной академии РУДН Елизавета Кассай и Влада Клакова представили на всероссийском конкурсе среди студентов-архитекторов и молодых специалистов-архитекторов «Без срока давности. Минута молчания» проект мемориала в память о жертвах Моглинского лагеря для размещения в Пковской области, сообщили организаторы конкурса.

9 ноября в главном корпусе Московского архитектурного института (МАРХИ) подвели итоги Всероссийского студенческого конкурса «Без срока давности. Минута молчания». Главными событиями мероприятия стали открытие выставки лучших проектов мемориалов геноциду мирного населения во времена Великой Отечественной войны, разработанных студентами, и торжественное награждение победителей конкурса.

Девушки выступили с проектом мемориала, который предлагается установить в деревне Моглино Псковской области. Во время Великой Отечественной войны в Псковской области установился более чем трёхлетний оккупационный режим, повлекший смерти, убийства и массовые казни. За годы войны немецко-фашистские захватчики уничтожили более пяти тысяч псковских деревень.

Студентки-архитекторы РУДН создали проект мемориальной галереи, расположенной внутри группы холмов.

«Уходящие вниз узкие проходы будут создавать опустошающую атмосферу и напоминать о холоде, от которого в первые годы существования лагеря погибали многие его заключенные. Кроме того, подобное строение комплекса станет напоминанием о массовых расстрелах, проводившихся на близлежащих полях, где пленников выстраивали вдоль вырытой в земле траншеи», — рассказали Елизавета Кассай и Влада Клакова 3 октября в Инженерной академии РУДН.

На конкурс поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. В финал вышли 60 студентов из 16 вузов. Их работы, а это 33 проекта мемориалов, выбрало жюри конкурса – архитекторы, историки, общественные деятели. Организаторы создали каталог лучших проектов, с которым можно было ознакомиться на открытии выставки. Его вручили вместе с памятными подарками всем финалистам и победителям.

Выставка проектов мемориалов «Без срока давности. Минута молчания» будет работать в Московском архитектурном институте еще неделю. В планах оргкомитета конкурса – организовать экспозицию проектов мемориалов в других регионах страны.