Ни пуха ни пера. Пожелания псковичей сотрудникам органов внутренних дел

09:17, 10 ноября 2021, ПАИ

Традиционно 10 ноября сотрудники органов внутренних дел России празднуют свой профессиональный праздник. Ежедневно они стоят на страже порядка и безопасности граждан, поэтому сегодня благодарные жители Пскова передают свои поздравления в нашем опроснике.

Следует начать с того, что псковичи с уважением и теплотой относятся к работе полиции. Среди участников опроса только единицы обращались за помощью к сотрудникам правопорядка. «Я как-то вышла утром к машине и увидела, что стекла кто-то испачкал краской. Вызвала сотрудников. Приехали очень быстро, сразу включились в работу», - вспоминает псковичка. Гость города вспомнил, как полицейские помогли сориентироваться. «Я приехал в город ночью. Не ориентируюсь. Обратился, сразу помогли. Не просто указали дорогу - помогли вызвать такси, рассказали, как удобнее и дешевле добраться. Как в советское время, дядя Стёпа - милиционер».



Все прочие респонденты не обращались за помощью, но всегда с гордостью воспринимают новости о том, как сотрудники правоохранительных органов поступают героически: спасают попавших в беду, защищают права граждан и помогают просто на бытовом уровне. Общее мнение можно выразить так: «Мне, слава Богу, не приходилось обращаться за помощью, но хорошо, когда они рядом и помогают. Хотелось бы, чтобы их заслуги замечали все».



В этот праздник псковичи говорят спасибо. И мы присоединяемся к их словам.